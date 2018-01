В Кабуле произошел взрыв: больше 15 погибших

В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.

Читай также: В Афганистане ИГИЛ атаковал международную организацию, есть погибшие

По информации правительства, погибли 17 человек, еще 110 ранены, передают ToloNews.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма.

#Kabul - Video shows the aftermath of a heavy explosion close to the old Ministry of Interior building in Kabul's PD2. pic.twitter.com/T03iI0qicB