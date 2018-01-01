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В Кабуле произошел взрыв: больше 15 погибших

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Взрыв прогремел недалеко от старого здания министерства внутренних дел. Ответственность взяли на себя террористы Талибана.

В Кабуле недалеко от иностранных посольств и старого здания министерства внутренних дел произошел взрыв. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По информации правительства, погибли 17 человек, еще 110 ранены, передают ToloNews.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Взрыв был очень мощным, его слышали в разных частях города. На месте атаки виден столп дыма. 

Новая атака произошла через неделю после нападения на отел “Интерконтиненталь“. 20 января на отель напали вооруженные люди. По официальным данным, погибли 18 человек, в том числе 14 иностранцев. Среди них - семеро украинцев

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Теги: кабул, взрыв, теракт
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Источник: Liga.net

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