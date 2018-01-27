В Нигерии толпа избила "колдуна" за превращение мужчины в черного козла

Местные жители жестоко наказали мужчину, которого заподозрили в колдовстве.

Пострадавший подтвердил, что козел действительно ему принадлежит Скриншот из фильма Ведьма

В нигерийском штате Риверс полицеские расследуют дело жестоком избиении 36-летнего мужчины, которого обвинили в колдовстве. Об этом сообщает Лента, ссылаясь на Daily Post.

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Мужчину обвинили в том, что он превратил человека в черного козла. Обвиняемого били до потери сознания.

Полиция отбила пострадавшего от разъяренной толпы и вместе с козлом доставила в участок. Потерпевший рассказал, что козел никогда не был человеком.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре маги защищают памятники от геев и “бандеровцев“.