"Дядя Вова, мы с тобой": российские школьники спели о Путине

На видео заметно, как пением "руководит" учительница.

Российские дети спели о готовности вступить в бой за Путина Скриншот

В субботу, 27 января, в Сети появилось видео, как российские школьники вместе с учительницей поют песню о Путине. Об этом сообщает Лентач.

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По информации СМИ, на видео запечатлены ученики школы №11, которая находится в Краснодаре.

Впервые эта песня прозвучала в клипе, снятом депутатом Госдумы России Анны Кувычко. Тогда ученики волгоградской кадетской школы впервые спели о готовности умереть в бою за Владимира Путина.

Напомним, в сентябре 2016 года коллектив Ломовые бабушки исполнили песню о президенте РФ. Женщины поют о любви к президенту и о своем желании выйти за него замуж.