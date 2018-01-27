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"Дядя Вова, мы с тобой": российские школьники спели о Путине

Комментариев: 4
На видео заметно, как пением "руководит" учительница.
Российские дети спели о готовности вступить в бой за Путина
Российские дети спели о готовности вступить в бой за Путина
Скриншот

В субботу, 27 января, в Сети появилось видео, как российские школьники вместе с учительницей поют песню о Путине. Об этом сообщает Лентач.

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По информации СМИ, на видео запечатлены ученики школы №11, которая находится в Краснодаре. 

Впервые эта песня прозвучала в клипе, снятом депутатом Госдумы России Анны Кувычко. Тогда ученики волгоградской кадетской школы впервые спели о готовности умереть в бою за Владимира Путина.

Напомним, в сентябре 2016 года коллектив Ломовые бабушки исполнили песню о президенте РФ. Женщины поют о любви к президенту и о своем желании выйти за него замуж. 

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Теги: путин, школьники, дядя вова мы с тобой
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Комментариев (4)
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Dnepr_Dnepr    27.01.2018, 13:39
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
Ну не знаю даже. Я уже теряюсь кто же в соревновании по маразму победит. Малого в школе заставляют петь патриотические песни и придумывать почему мы независимы....Две страны посрались, а совок головного мозга так и остался и партийные методы, потому что одни и те же при власти....
Coюзник    27.01.2018, 13:25
Оценка:  +1
Coюзник
Исходя из того что россияне признают что у Путина есть двойники, то слова должны быть "дяди Вовы мы с тобой" ...
Woodbrother    27.01.2018, 13:12
Оценка:  +3
Woodbrother
Маразм крепчал .
Игорь!    27.01.2018, 13:11
Оценка:  +4
Игорь!
Песенка так себе. Вот хит, путин куйло гораздо круче, весь мир поет.
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