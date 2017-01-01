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Взрыв в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах

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МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 27 января.
Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле украинцы
Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле украинцы
Sputnik

МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле утром в субботу, 27 января. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Снова теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем соболезнования", – отметила она.

 

 

Напомним, 27 января в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий Кабула прогремел взрыв. Погибли минимум 17, получили ранения – минимум 110 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате террористической атаки боевиков движения Талибан на отель Interсontinental в столице Афганистана Кабуле 24 января погибли 40 человек, 12 получили ранения. Среди погибших – 7 граждан Украины.

 

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Теги: Афганистан, МИД Украины, взрыв, МИД, Кабул
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Источник: korrespondent.net

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