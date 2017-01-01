Взрыв в Кабуле: МИД проверяет информацию об украинцах

МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле 27 января.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле украинцы Sputnik

МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле утром в субботу, 27 января. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Снова теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем соболезнования", – отметила она.

Знову теракт в Кабулі. Категорично засуджуємо. Висловлюємо співчуття. МЗС перевіряє інформацію щодо громадян України https://t.co/VLfnjn2GbV — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 января 2018 г.

Напомним, 27 января в районе многих иностранных посольств и правительственных зданий Кабула прогремел взрыв. Погибли минимум 17, получили ранения – минимум 110 человек.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате террористической атаки боевиков движения Талибан на отель Interсontinental в столице Афганистана Кабуле 24 января погибли 40 человек, 12 получили ранения. Среди погибших – 7 граждан Украины.