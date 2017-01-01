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Взрыв в Кабуле: число жертв возросло до 40

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В результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле 27 января, по последним данным, погибли не менее 40 человек, ранены – около 140.
Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40
Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 40
Телеканал 360

В результате взрыва, который прогремел в субботу, 27 января, в Кабуле, по последним данным, погибли не менее 40 человек. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Кроме этого, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате взрыва.

Напомним, МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле 27 января.

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Теги: Афганистан, взрыв, Кабул, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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