Взрыв в Кабуле: число жертв возросло до 40

В результате взрыва в центре столицы Афганистана Кабуле 27 января, по последним данным, погибли не менее 40 человек, ранены – около 140.

В результате взрыва, который прогремел в субботу, 27 января, в Кабуле, по последним данным, погибли не менее 40 человек. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Кроме этого, около 140 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 17 погибших в результате взрыва.

Напомним, МИД Украины проверяет информацию о гражданах Украины, которые могли пострадать в результате взрыва в Кабуле 27 января.