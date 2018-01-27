13-летняя москвичка занялась сексом с 5 парнями, а после обвинила их в изнасиловании
В Москве семиклассница занялась сексом с 5 парнями. За “любовь“ подростки пообещали девочке бутылку вина. Об этом сообщает Об этом сообщает портал Mash.
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Отмечается, что сначала девочка отдалась двоим в подъезде дома. После этого она отправилась на Краснодарскую улицу и занялась сексом еще с тремя парнями у магазина.
После того, как видео опубликовали в интернете, в школе началась травля девушки. В результате ее родители написали заявление в полицию об изнасиловании.
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Четверых подозреваемых задержала полиция. Пятый сейчас находится в розыске. Дело не возбуждено. Отмечается, что Следственный комитет не увидел состава преступления.
Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье отчим почти 6 лет насиловал падчерицу. Стоит отметить, что отчиму грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.