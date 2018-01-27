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13-летняя москвичка занялась сексом с 5 парнями, а после обвинила их в изнасиловании

Комментариев: 15
Подростки сняли процесс на видео, которое потом опубликовали в Сети.
В полиции не видят состава преступления, так как секс происходил по обоюдному согласию
В полиции не видят состава преступления, так как секс происходил по обоюдному согласию
Mash

В Москве семиклассница занялась сексом с 5 парнями. За “любовь“ подростки пообещали девочке бутылку вина. Об этом сообщает Об этом сообщает портал Mash.

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Отмечается, что сначала девочка отдалась двоим в подъезде дома. После этого она отправилась на Краснодарскую улицу и занялась сексом еще с тремя парнями у магазина.

После того, как видео опубликовали в интернете, в школе началась травля девушки. В результате ее родители написали заявление в полицию об изнасиловании.

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Четверых подозреваемых задержала полиция. Пятый сейчас находится в розыске. Дело не возбуждено. Отмечается, что Следственный комитет не увидел состава преступления.

Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье отчим почти 6 лет насиловал падчерицу. Стоит отметить, что отчиму грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. 

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Теги: подростки, секс, изнасилование
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Комментариев (15)
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AIen-ka    28.01.2018, 01:05
Оценка:  +13
AIen-ka
тот случай когда тело выросло а мозг все еще нет, причем у всех участников групповухи.
unifaner    28.01.2018, 01:04
Оценка:  +10
unifaner
Давайте ещё больше рекламировать голых баб, рассказывать детям про секс с 5лет, ещё и не такие статьи увидем.
bamgram    28.01.2018, 01:04
Оценка:  -3
bamgram
это цп мне в лс
Юрий_Куклачев    28.01.2018, 01:04
Оценка:  +4
Юрий_Куклачев
Здравствуй жoпa, "руски мир"!)))))))
multipodius    28.01.2018, 01:04
Оценка:  +13
multipodius
Ці телепні мабуть ще й змагалися, хто перший викладе це "порно".
Игорь    28.01.2018, 01:04
Оценка:  -19
Игорь
SEMPENTY, достали вы, раша, раша, ты почитай дальше, когда украинский папаша годами трахает свою собственную доч или падчарецу. это ж мы, европейцы.у нас нормально.
behigh    27.01.2018, 21:36
Оценка:  +12
behigh
скрепно
апроро    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +15
апроро
Вторая Шурыгина, сволочь...
wnt    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +10
wnt
Русская скрепно-православная девАчка требует обеспечить её материально)) не корысти ради, а дабы как-то пережить тяжелые времена под санкциями..
SEMPENTY    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +11
SEMPENTY
Ну это Рашша. Чему тут удивляться?
апроро    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +1
апроро
В Украине тоже полно таких же приколов!
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