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В Польше объяснили нюансы закона о "бандеровской идеологии"

Комментариев: 5
Польша подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной, однако "оно должно основываться на правде".
МИД Польши сделал заявление относительно закона о "бандеровской идеологии"
МИД Польши сделал заявление относительно закона о "бандеровской идеологии"
Гордон

Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Об этом в субботу, 27 января, сообщает УНИАН со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел Польша относительно комментария МИД Украины.

"Законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, что колаборировали с III Немецким Рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", – говорится в заявлении польского МИД.

Также отмечается, что процесс законодательного проведения этого правового акта еще не было завершено. При этом польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной, "однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно основываться на правде".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". В соответствии с этим документом, лицам, которые отрицают "преступления бандеровцев" грозит лишение свободы на срок до трех лет.

МИД Украины отреагировал на польский закон о "бандеровской идеологии"

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина, Польша, законы, идеология, закон, Сейм Польши, сейм, бандеровцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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fguuuu    28.01.2018, 01:05
Оценка:  +1
fguuuu
Бандеровцам в Польше теперь лучше сидеть тихо, иначе они будут просто сидеть!
Хулиганка*    28.01.2018, 01:04
Оценка:  +2
Хулиганка*
цыничный бандера тоже попал?
Шкиряк_и_Зорин    27.01.2018, 21:36
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорин
"Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима" - это они имеют в виду руководство Украины??? Как это понимать?
fguuuu    28.01.2018, 01:05
Оценка:  -1
fguuuu
+++
mseaaqwret    27.01.2018, 21:36
Оценка:  +3
mseaaqwret
Под эту идеологию попадают и нынешние"можнавладци",в том числе и первые лица,т.е.хари,государства.Им достаточно на границе задать лишь один вопрос:"Считаете ли вы бандеровцев коллаборационистами нацистского режима"?Если ответ отрицательный-заворачивать их прямо на границе.
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