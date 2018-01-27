Сотрудники станции Академик Вернадский играли и фотографировались с животным.

В гости к украинским полярникам приплыл морской слон и уснул в лодке

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В гости к украинским полярникам приплыл морской слон и уснул в лодке

В гости к украинским полярникам приплыл морской слон. Животное забралось в лодку и уснуло. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

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“Мир облетело видео, как в Антарктиде пингвин запрыгивает в лодку австралийских исследователей. Но и в лодке наших полярников гостил ... морской слон“ - отметили в министерстве.

Историей и фотографиями поделился участник 20-й экспедиции Юрий Отруба. По его словам, слон задремал в лодке возле станции Академик Вернадский.

Ранее сообщалось о том, что в зоопарке Парижа из вольера сбежали 52 бабуина.