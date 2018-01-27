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В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв

Комментариев: 1
Местные власти подозревают, что устроенная стрельба связана с разбирательствами двух местных банд, занимающихся торговлей наркотиками.
Ночной клуб в Форталезе, где произошла стрельба
Ночной клуб в Форталезе, где произошла стрельба

В бразильском городе Форталеза неизвестные расстреляли посетителей в переполненном танцевальном клубе. Погибли не менее 14 человек. Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters.

Еще минимум шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

По словам очевидцев, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и начала стрелять по всем без разбора.

Местные власти считают, что причиной инцидента могли стать разбирательства двух банд из-за наркотиков.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в городе Чико в Калифорнии. Тогда погибли три человека. Нападавшего ликвидировали.

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Теги: Бразилия, стрельба, ночной клуб, ранение, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
wnt    27.01.2018, 21:36
Оценка:  0
wnt
самое ужасное, что власти и полиция в Бразилии ничего с преступностью и мафией поделать не могут...
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