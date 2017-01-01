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Взрыв в Кабуле:число погибших приблизилось к 100

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Количество погибших будет еще расти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии, заявляют в Министерстви здравоохранения Афганистана..
Рабочие на месте взрыва в Кабуле
Рабочие на месте взрыва в Кабуле

Число погибших в результате мощного взрыва в столице Афганистана Кабуле возросло до 95 человек, раненых – до 158.

Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения Афганистана.

Отмечается, что число погибших будет еще расти, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии.

Как сообщал Корреспондент.net, днем 27 января в Кабуле прогремел сильный взрыв. Террористы взорвали заминированную машину скорой помощи. Сначала сообщалось о 17 погибших и 110 раненых. Ответственность за взрыв взяло на себя движение Талибан.

Украинцев среди погибших и пострадавших нет.

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Теги: Афганистан, теракт, Талибан, взрыв, жертвы, погибли, Кабул, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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