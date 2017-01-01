Эрдоган: Турецкие войска могут дойти до Идлиба

Лидер Турции допустил продвижение войск страны вглубь Сирии. Он утверждает, что вся турецкая нация сплотилась в борьбе против курдских группировок.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на съезде молодежного крыла своей партии 27 января, что турецкие войска могут продвинуться вглубь территории Сирии до провинции Идлиб, сообщает Sputnik Турция.

Эрдоган отметил, что военная операция в Африне продолжается.

"Если Аллах позволит, мы дойдем и до Идлиба", - приводит агентство слова турецкого лидера.

При этом он подчеркнул, что вся нация объединилась в поддержку операции в Африне, как 15 июля 2016 года при попытке военного переворота в стране.

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Напомним, Анкара начала военную операцию под названием Оливковая ветвь против группировок сирийских курдов 20 января. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Ранее Эрдоган заявил, что операция против курдских Отрядов народной самообороны на севере Сирии будет завершена в ближайшее время.