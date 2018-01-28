Переизбрание Земана не изменит позиции Чехии по Украине - посол

Киев рассчитывает на положительное развитие двусторонних отношений с Прагой после президентских выборов в стране и достаточное внимание к украинской ситуации.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не изменит в позиции Праги относительно Киева, сообщает Укринформ.

"В случае такого результата выборов, не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", - отметил дипломат.

Перебийнос напомнил, что внешнюю политику в Чехии определяет правительство, и именно от того, какими будут его приоритеты, зависит будущее развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Касательно ситуации с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена.

"В принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться положительно", - подчеркнул Перебийнос.