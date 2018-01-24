ВВС США обновили крупнейшую неядерную бомбу

Бомба GBU-57 эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей. Она способна проникать в грунт на глубину до 61 метра.

Военно-воздушные силы США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас - авиабомбу GBU-57, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ведомства.

Новая четвертая модификация бомбы GBU-57 может использоваться в борьбе с КНДР, так как эффективна против хорошо защищенных и расположенных глубоко под землей целей.

Авиабомба массой более 13 тонн и зарядом почти в 2,5 тонны взрывчатки способна проникать в грунт на глубину до 61 метра. Ее может нести только бомбардировщик B-2, говорится в статье.

Издание отмечает, что бомбардировщики B-2 в январе этого года были размещены на острове Гуам в Тихом океане, однако были ли направлены в этот регион и GBU-57 представитель ВВС США отказался уточнить.

Напомним, в апреле 2017 года США применили мощнейшую неядерную бомбу GBU-43/B под названием "матерь всех бомб" против террористов ИГ в Афганистане.