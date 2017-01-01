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Трамп рассказал, кто и когда пишет в его Twitter

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Иногда президент США пишет твиты в кровати, иногда за завтраком или обедом, а иногда поручает это другим. Трамп рассказал, как это происходит.
Трамп в соцсети чаще всего пишет сам
Трамп в соцсети чаще всего пишет сам

Чаще всего Дональд Трамп сам пишет сообщения в своем Twitter. Об этом он рассказал журналистам, сообщает в воскресенье, 28 января, Evening Standard.

Вместе с тем Трамп признался, что иногда надиктовывает сообщкния своим помощникам.

"Если я очень занят в течение дня, я иногда надиктовываю что-нибудь по-настоящему быстро и даю своим людям, чтобы они отправили", - сказал Трамп.

Он также сказал, что может писать в Twitter за завтраком, ланчем и иногда сидя в кровати. 

Как сообщалось, Трампа призвали прекратить писать в Twitter.

Ранее Трамп поссорился в Twitter с известными спортсменами.

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Теги: США, twitter, соцсети, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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