В офис Навального в Москве пришла полиция искать бомбу

Дверь полицейские вскрывали болгаркой. Примечательно, что именно на сегодня запланирована всероссийская акция Навального Забастовка избирателей.

Российская полиция в воскресенье, 28 января, ворвалась в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.

Как отмечается, сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Полиция и эшники прорвались в ФБК! Но трансляция не останавливается, поддерживайте нас и распространяйте эфир: #Забастовка https://t.co/pjRjJRv2xn pic.twitter.com/CommiHldhz — Навальный LIVE (@navalnylive) 28 января 2018 г.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

http://news.bigmir.net/ukraine/1138378-Vjatrovich-ob-jasnil--cshupal-ca--Coja-i-Vysockogo

Позже по подозрению в “минировании“ офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала Навальный LIVE.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию Забастовка избирателей, чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.

Напомним, 22 января президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

Навальный призвал избирателей к бойкоту результатов выборов-2018.