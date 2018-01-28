Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В офис Навального в Москве пришла полиция искать бомбу

Комментариев: 1
Дверь полицейские вскрывали болгаркой. Примечательно, что именно на сегодня запланирована всероссийская акция Навального Забастовка избирателей.
Двери полицейские вскрыли болгаркой
Двери полицейские вскрыли болгаркой
скріншот

Российская полиция в воскресенье, 28 января, ворвалась в московский Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает Медуза.

Как отмечается, сотрудники фонда отказались открыть дверь, поэтому ее вскрыли пилой-болгаркой. В офис пришли в том числе сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Сотрудники полиции объявили, что в офисе ФБК может находиться бомба. Они привели в помещение кинолога с собакой.

http://news.bigmir.net/ukraine/1138378-Vjatrovich-ob-jasnil--cshupal-ca--Coja-i-Vysockogo

Позже по подозрению в “минировании“ офиса ФБК полиция задержали ведущего Дмитрия Низовцева, который с утра находился в прямом эфире канала Навальный LIVE.

На 28 января Навальный запланировал всероссийскую акцию Забастовка избирателей, чтобы призвать граждан не ходить на выборы президента.

Напомним, 22 января президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии регистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты страны.

Навальный призвал избирателей к бойкоту результатов выборов-2018. 

Поделись:
Теги: Россия, Оппозиция, обыск, Навальный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
моисей    28.01.2018, 12:30
Оценка:  0
моисей
скорее секс бомбу..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь