"Забастовка избирателей" в России: 90 человек задержаны

В Москве и Петербурге акции протеста только начались. Люди вышли на призыв Навального бойкотировать президентские выборы.

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В ходе акций протеста под названием “Забастовка избирателей“ в российских городах по состоянию на 13 часов задержаны почти 90 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных — 28 человек — зафиксировано в Уфе. Еще 15 человек задержаны в Кемерово, 10 — в Томске. В Москве и Санкт-Петербурге акции в 14:00 только начались, но там уже задержаны, соответственно, восемь и семь активистов.

Сам Алексей Навальный, который организовал эту “забастовку“, пока не принял в участия в протестных акциях. Где он находится, неизвестно.

Ранее Навальный призывал бойкотировать выборы в РФ.