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Не давали повода: в России ответили на "главную угрозу" Польши

Комментариев: 9
В РФ считают, что Польше стоит беспокоиться скорее о "зашкаливающих" националистических настроениях внутри государства, а не о внешней угрозе.
Клинцевич: Самая большая угроза для Польши кроется в самой стране
Клинцевич: Самая большая угроза для Польши кроется в самой стране
facebook.com/frklintsevich

Первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша  Моравецкого об угрозе со стороны России.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Российский сенатор подчеркнул, что Польше стоит беспокоиться скорее о “зашкаливающих“ националистических настроениях внутри государства.

По его словам, такая ситуация является “очень странной для страны, испытавшей фашизм на себе“.

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“Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии“, - отметил Клинцевич.

По словам сенатора, Москва не давала ни одного повода для подобных заявлений Польши.

Клинцевич также добавил, что такие высказывания “не улучшают российско-польские отношения“. 

Напомним, премьер-министр Польши на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия является самой большой угрозой для Польши.

 

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Теги: Польша, Россия, российская агрессия, угроза
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Комментариев (8)
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MNI1957    29.01.2018, 00:20
Оценка:  -5
MNI1957
придёт время и вас придавят,как вы давите своих клопов
Мухоморище    29.01.2018, 00:20
Оценка:  +1
Мухоморище
Чёта Машку Захарчиху не слышно.Наверное с новогодних праздников выйти никак не может.Сгорит бедолажная.
fulminate    29.01.2018, 00:20
Оценка:  +3
fulminate
Херасе повода не давала?! А нападать на своих братьев-соседей с оккупацией их территорий не повод? Даже их заявления про фашизм - чистой воды угроза. Весь мир уже понял что россия и есть очаг фашизма...
Игорь!    29.01.2018, 00:20
Оценка:  +3
Игорь!
Москва даже не давала повода, когда президента Польши, и все руководство страны в ту 154 похоронили. А Приднестровье, Грузия Украина, Сирия, это же ясно показывает, что Польше не давали повода беспокоится.
drozdikus    29.01.2018, 00:20
Оценка:  -2
drozdikus
троль иди нах) как спец.... я тебе "раскрою " тайну за 2017г. половина бытовухи из россии)
drozdikus    29.01.2018, 00:20
Оценка:  -3
drozdikus
вы хоть на ноль себя помножте) но от "рашки" вы зависели и зависитиме)
Ruspidor    29.01.2018, 00:20
Оценка:  0
Ruspidor
Ты со стекломоя на боярку перешёл, что так сильно в голову ударило...
Бувший_східняк    29.01.2018, 00:19
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Да кто им теперь уже поверит?
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