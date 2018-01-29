Не давали повода: в России ответили на "главную угрозу" Польши

В РФ считают, что Польше стоит беспокоиться скорее о "зашкаливающих" националистических настроениях внутри государства, а не о внешней угрозе.

Клинцевич: Самая большая угроза для Польши кроется в самой стране facebook.com/frklintsevich

Первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об угрозе со стороны России.

Об этом сообщает РИА Новости.

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Российский сенатор подчеркнул, что Польше стоит беспокоиться скорее о “зашкаливающих“ националистических настроениях внутри государства.

По его словам, такая ситуация является “очень странной для страны, испытавшей фашизм на себе“.

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“Самая большая угроза для Польши кроется в процессах, идущих сегодня в самой стране, в ее внутреннем состоянии“, - отметил Клинцевич.

По словам сенатора, Москва не давала ни одного повода для подобных заявлений Польши.

Клинцевич также добавил, что такие высказывания “не улучшают российско-польские отношения“.

Напомним, премьер-министр Польши на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Россия является самой большой угрозой для Польши.