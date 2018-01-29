Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли выживших в кораблекрушении

Выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.

28 января в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка, которые находились без сознания.

Об этом сообщает AP.

Как выяснилось, выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.

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Их обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати.

NEWS || The @NZAirForce P-3K2 Orion has found seven survivors from a ferry with 50 people on board that was reported missing in Kiribati a week ago. MORE: https://t.co/eAQJGM14Ul.#Force4Good pic.twitter.com/p3UimMmGAx — Royal NZ Air Force (@NZAirForce) 28 января 2018 г.

На борту парома находились по меньшей мере 50 человек. О других возможных выживших пока не сообщается.

Представитель ВВС Новой Зеландии Дэррин Уэбб отметил, что оставшиеся в живых использовали одеяло или парусину, чтобы укрыться от палящего солнца.

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По его словам, после обнаружения шлюпки с выжившими им сбросили с самолета пищу, воду и радио. После этого рыболовецкое судно изменило свой курс и забрало их на свой борт.

Напомним, в октябре 2017 года в Тихом океане спасли американок, 5 месяцев дрейфовавших на яхте.