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Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли выживших в кораблекрушении

Комментариев: 1
Выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.
Выжившие дрейфовали на деревянной шлюпке
Выжившие дрейфовали на деревянной шлюпке
news.sky.com

28 января в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка, которые находились без сознания.

Об этом сообщает AP.

Как выяснилось, выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.

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Их обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати.

На борту парома находились по меньшей мере 50 человек. О других возможных выживших пока не сообщается.

Представитель ВВС Новой Зеландии Дэррин Уэбб отметил, что оставшиеся в живых использовали одеяло или парусину, чтобы укрыться от палящего солнца.

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По его словам, после обнаружения шлюпки с выжившими им сбросили с самолета пищу, воду и радио. После этого рыболовецкое судно изменило свой курс и забрало их на свой борт. 

Напомним, в октябре 2017 года в Тихом океане спасли американок, 5 месяцев дрейфовавших на яхте.

 

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Теги: кораблекрушение, Тихий океан, выжившие, спасатели, крушение, корабли
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Комментариев (1)
doc1    29.01.2018, 00:19
Оценка:  -2
doc1
Смотрю на фото и не сказал бы что они без сознания... че за бред!?
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