Четыре дня без воды: в Тихом океане спасли выживших в кораблекрушении

28 января в Тихом океане спасли шестерых взрослых и одного ребенка, которые находились без сознания.

Об этом сообщает AP.

Как выяснилось, выжившие четыре дня провели без воды и дрейфовали на деревянной шлюпке после крушения парома.

Читай также: В Австралии тонущих подростков спас дрон

Их обнаружили военные Новой Зеландии после исчезновения связи с пассажирским паромом в территориальных водах Кирибати.

NEWS || The @NZAirForce P-3K2 Orion has found seven survivors from a ferry with 50 people on board that was reported missing in Kiribati a week ago. MORE: https://t.co/eAQJGM14Ul.#Force4Good pic.twitter.com/p3UimMmGAx