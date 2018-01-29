Американскую фотомодель нашли убитой в двух чемоданах

Предполагаемый убийца задержан.

Убитую и расчлененную американскую модель Сару Жгоул (Sara Zghoul) обнаружили в багажнике BMW. Об этом сообщает издание The Oregonian.

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Инцидент произошел в Алохе, штат Орегон (США) 25 января, однако полиция обнародовала информацию только спустя два дня.

Обезглавленное и расчлененное тело 28-летней женщины обнаружили в двух чемоданах в багажнике автомобиля. У Сары остался маленький ребенок.

Вскоре после этого был арестован предполагаемый виновник произошедшего, попытавшийся покончить с собой при виде полиции. Полицейские отказываются называть имя преступника. Очевидцы рассказывают, что он в течение часа скрывался в овраге, а его крики были “полны отчаяния“.

Издание приводит комментарии друзей и родственников погибшей: все они называют Жгоул примером для подражания и хорошим человеком. Ее подруга детства Джессика Винтерс (Jessica Winters) призналась, что все знакомые модели находятся в состоянии шока. “Я все еще не могу осознать случившееся. Она была такой общительной: только заходила в комнату, и у всех сразу улучшалось настроение“, — говорит она.

Напомним, в октябре японская полиция обнаружила девять тел в квартире молодого мужчины недалеко от Токио.