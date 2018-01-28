Стрельба на автомойке в США: пять жертв

Сообщается также об одном пострадавшем, он госпитализирован. На месте происшествия работают полицейские. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В американском штате Пенсильвания в результате стрельбы погибли пять человек, еще один

произошла стрельба на автомойке, в результате чего погибли пять человек, еще один был ранен. Как сообщает Fox News, инцидент произошел в городе Мелкрофт.

BREAKING NEWS: @WPXI_Lori is working on getting more details on this shooting in Melcroft, PA. #WPXI pic.twitter.com/q9SZxUy46h — Gigi (@wpxigigi) 28 января2018 г.

Жертвами стали трое мужчин и две женщины. Пока не известно, есть ли среди погибших стрелок. Других подробностей полиция не сообщает, однако уверяет, что угрозы для общественности нет.

Напомним, недавно в центральном районе Амстердама произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще несколько пострадали.