Россию могут лишить права вето в ООН – Волкер

Со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудили концепцию РФ о размещении миротворческой миссии на Донбассе, возможность лишения России права вето в ООН и возмещение Россией нанесенных Украине убытков.

Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс, но это вряд ли кто-то будет делать. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью 112 Украина.

“Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить“, – сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку “очень важно коммуницировать с Россией напрямую“.

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“Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен“, – убежден дипломат.

Ранее представитель Украины в ООн заявлял, что Совет Безопасности требует радикальных реформ и перестройки органа, чтобы “не допустить паралича его работы из-за недобросовестной позиции отдельных постоянных членов“.

Россия угрожает наложить вето на резолюцию, которая одобрит введение миротворцев на всей территории Донбасса.