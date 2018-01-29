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Россию могут лишить права вето в ООН – Волкер

Комментариев: 8
Со спецпредставителем США Куртом Волкером обсудили концепцию РФ о размещении миротворческой миссии на Донбассе, возможность лишения России права вето в ООН и возмещение Россией нанесенных Украине убытков.

Россию могут лишить права вето в Организации Объединенных Наций в вопросе введения миротворцев на Донбасс, но это вряд ли кто-то будет делать. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью 112 Украина.

“Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить“, – сказал он.

Волкер признался, что вообще не рассматривает такой вариант, поскольку “очень важно коммуницировать с Россией напрямую“.

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“Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт. Поэтому диалог очень важен“, – убежден дипломат.

Ранее представитель Украины в ООн заявлял, что Совет Безопасности требует радикальных реформ и перестройки органа, чтобы “не допустить паралича его работы из-за недобросовестной позиции отдельных постоянных членов“.

Россия угрожает наложить вето на резолюцию, которая одобрит введение миротворцев на всей территории Донбасса.

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Теги: Россия, Миротворцы, ООН, миротворцы ООН, Курт Волкер
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Комментариев (8)
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krolikoff_net    29.01.2018, 00:51
Оценка:  -2
krolikoff_net
Давно пора россию лишить права ветто. Еще бы неплохо вообще выгнать россию из ООН. Агрессорам и спонсорам терроризма в ООН не место.
ata-man    29.01.2018, 00:21
Оценка:  -3
ata-man
Противостояние США(ФРС(Бруклин(№770 на Истерн Парквей))) и российской власти – это "борьба нанайских мальчиков".
ata-man    29.01.2018, 00:21
Оценка:  -4
ata-man
- Да упади немедля на Землю ОГРОМНЫЙ астероид (в диаметре больше 100км)!;
- Солнце Величественное немедля магнитной бурей снеси с Земли атмосферу!;
- Йеллоустонский Вулкан и другие немедля проснитесь!
Все равно все погубит кастовый-заговорщический инстинкт "серых" пришельцев.
Dimitrrr    29.01.2018, 00:21
Оценка:  -3
Dimitrrr
Лять, шумеры, тайный язык слов знают, не только, между строчек читать могут, но даже между букв!
uffagud    29.01.2018, 00:21
Оценка:  -7
uffagud
Волкер некомпетентен.Нельзя лишить права вето частично.
krolikoff_net    29.01.2018, 00:53
Оценка:  -1
krolikoff_net
Но можно вообще россию исключить из ООН. Нет такого пункта устава ООН, который россия не нарушила бы. Из Лиги Наций совок уже выгоняли в свое время. Пора продолжить эту чудесную традицию .
Big_ZANOZA4    29.01.2018, 00:21
Оценка:  -2
Big_ZANOZA4
"Я не думаю что кто то будет пытаться это изменить"( с)
Sirko_123    29.01.2018, 00:21
Оценка:  +5
Sirko_123
Ширы - мыры. Сказал одно, а в заголовке другое. Катимся в пропасть и при этом врём.
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