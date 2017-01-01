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В Африке слон напал на авто с туристами

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В Сети появилось видео, на котором слон пытается напасть на автомобиль с туристами в Африке. Ролик опубликовал телеканал CGTN. Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января.

В Африке слон пытается напасть на автомобиль с туристами. Как видно на видео, стадо слонов с детенышами переходило дорогу, по которой проезжал автомобиль.

Одно из животных, очевидно, восприняло людей как угрозу и с ревом бросилось в погоню за машиной. Через некоторое время слон догнал автомобиль и с силой ударил его. В результате животное сломало бивень и вынуждено было прекратить преследование.

Инцидент произошел в национальном парке Чобе в Ботсване 20 января, однако видеозапись появилась в сети лишь в субботу.

Ранее в Таиланде слон насмерть затоптал туриста из Германии.

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Теги: автомобили, Африка, слоны, видео, туристы, слон, турист
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Источник: korrespondent.net

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