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На выборах в Финляндии победил действующий президент

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Второй результат у Пекки Хаависто от партии "Зеленые" – за него проголосовали 12,2%. На третьем месте кандидат от правой партии "Истинные финны" Лаура Хухтасаари, которую поддержали 6,8% голосовавших досрочно.
Саули Ниинисте
Саули Ниинисте

В Финляндии завершился первый тур голосования на выборах президента. Согласно предварительному подсчету голосов, с большим отрывом лидирует нынешний глава государства Саули Ниинисте. Об этом сообщает телеканал Yle вечером в воскресенье, 28 января.

За президента Финляндии проголосовало 62,9% избирателей.

Ближайший соперник Ниинисте, кандидат от "зеленых" Пекка Хаависто, получил 12,2% голосов. Остальным претендентам досталось меньше, чем по 7%.

Всего в выборах участвует восемь кандидатов. Для победы необходимо набрать более 51% голосов. Окончательные официальные итоги выборов президента Финляндии будут объявлены 30 января.

Ранее сообщалось, что Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ.

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Теги: Выборы, президент, Финляндия
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Источник: korrespondent.net

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