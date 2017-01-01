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Эпидемия гриппа в США: школы закрыли в 11 штатах

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Учебные заведения закрыты в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Северная Каролина и Миссури.
Эпидемия гриппа в США: школы закрыли в 11 штатах

В США закрыли на карантин учебные заведения минимум в 11 штатах из-за эпидемии гриппа, сообщает The Wall Street Journal. "Школы в минимум 11-ти штатах закрылись из-за наихудшей за последние по крайней мере десять лет в США ситуации с заболеваемостью гриппом", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о штатах Айдахо, Алабама, Иллинойс, Кентукки, Миссури, Мичиган, Нью-Йорк, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида.

Доминирующей разновидностью гриппа этого сезона стал штамм H3N2, который признан особо заразным. Вирус уже стал причиной смерти как минимум 37 детей и, как ожидается, останется в масштабах эпидемии еще несколько недель.

Только за последнюю неделю представители власти на местах в разных штатах сообщили о 7 летальных исходах от гриппа среди детей. Количество амбулаторных визитов в больницы, принимающие людей с гриппом, существенно возросла в последнее время и по состоянию на середину января превысила сезонный пик

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что каждый год в мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек. 

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Теги: США, грипп, школа, школы, школьники, эпидемия грипп
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Источник: korrespondent.net

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