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Навального отпустили из полиции

Комментариев: 2
Российского оппозиционного политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции. По словам адвоката, с оппозиционера взяли обязательство о явке.
Российский оппозиционер Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный
Instagram Алексея Навального
 
Полиция Москвы освободила оппозиционера Алексея Навального без составления протокола. Об этом сообщила Интерфаксу его адвокат Ольга Михайлова.
 
"Протокол так и не составили. С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой", – сказала она. 
 
Адвокат пояснила, что протокол об административном правонарушении в отношении Навального могут составить позднее.
 
Сам оппозиционер отметил, что сотрудники полиции довезли его до метро Автозаводская, где он снимает квартиру.

В офис Навального в Москве пришла полиция искать бомбу
 
Напомним, Навальный был задержан в воскресенье, 28 января, на Тверской улице в Москве. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга.
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Теги: Россия, Москва, полиция, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dnepr_Dnepr    29.01.2018, 00:49
Оценка:  +1
Dnepr_Dnepr
Даже у нас нет такого клоуна
wahmurkadurnaya    29.01.2018, 00:42
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
Я ж казав, що поскулять та розійдуться. Маячня, а не забастовка
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