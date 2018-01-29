Навального отпустили из полиции

Российского оппозиционного политика Алексея Навального отпустили из отдела полиции. По словам адвоката, с оппозиционера взяли обязательство о явке.

Полиция Москвы освободила оппозиционера Алексея Навального без составления протокола. Об этом сообщила Интерфаксу его адвокат Ольга Михайлова.

"Протокол так и не составили. С Алексея взяли обязательство о явке, он отпущен домой", – сказала она.

Адвокат пояснила, что протокол об административном правонарушении в отношении Навального могут составить позднее.





В офис Навального в Москве пришла полиция искать бомбу Сам оппозиционер отметил, что сотрудники полиции довезли его до метро Автозаводская, где он снимает квартиру.