Восточная пума исчезла с лица Земли
Обитающая в Соединенных Штатах Америки восточная пума официально признана вымершей. Животное исключено из американского федерального реестра диких животных.
Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.
Документ вступает в силу с 22 февраля.
За хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.
Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водится на северо-востоке США и юго-востоке Канады.
В киевском зоопарке умер старейший в Европе носорог
Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водится на северо-востоке США и юго-востоке Канады.
В киевском зоопарке умер старейший в Европе носорог
Напомним, ранее Международный союз охраны природы исключил снежных барсов из списка вымирающих видов и отнес к уязвимым видам.
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