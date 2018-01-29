Восточная пума исчезла с лица Земли

Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.

Документ вступает в силу с 22 февраля.

В киевском зоопарке умер старейший в Европе носорог

За хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водится на северо-востоке США и юго-востоке Канады.