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Восточная пума исчезла с лица Земли

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Обитающая в Соединенных Штатах Америки восточная пума официально признана вымершей. Животное исключено из американского федерального реестра диких животных.
Восточная пума
Восточная пума
1zoom.ru
 
Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США.
 
Документ вступает в силу с 22 февраля.
 
За хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.

Восточная пума – подвид пумы (горного льва). Водится на северо-востоке США и юго-востоке Канады.

В киевском зоопарке умер старейший в Европе носорог
 
Напомним, ранее Международный союз охраны природы исключил снежных барсов из списка вымирающих видов и отнес к уязвимым видам.
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Теги: США, животные, пума
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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uffagud    29.01.2018, 01:24
Оценка:  0
uffagud
Вся Украина очень надееятся что и Пеця Потрох со своей бандой вскоре последуют за этой пумой...
wahmurkadurnaya    29.01.2018, 00:36
Оценка:  -1
wahmurkadurnaya
Шкода.
Ruspidor    29.01.2018, 00:06
Оценка:  -2
Ruspidor
Да насрать...
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