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Папа Римский начинает и заканчивает день "по-украински"

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Понтифик признался, что перед сном каждый вечер целует икону Пресвятой Богородицы, которую ему подарил Верховный архиепископ Украины.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
Getty Images
 
Папа Римский Франциск начинает и заканчивает свой день "по-украински". Об этом он рассказал в ходе встречи с украинской общиной в греко-католическом соборе Святой Софии в Риме, передает Радио Ватикана.
 
"Хочу поделиться с вами секретом. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами... Ваш верховный архиепископ подарил мне в Аргентине небольшую икону Пресвятой Богородицы. Каждый вечер перед тем, как идти спать, целую ее, утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", – рассказал понтифик.

Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине
 
Как сообщал Корреспондент.net, Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского послания "Городу и миру" помолился за мир для Украины.
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Теги: Украина, Папа Римский, Папа Римский Франциск I, папа Франциск
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Источник: korrespondent.net

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