Папа Римский начинает и заканчивает день "по-украински"

Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине

"Хочу поделиться с вами секретом. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами... Ваш верховный архиепископ подарил мне в Аргентине небольшую икону Пресвятой Богородицы. Каждый вечер перед тем, как идти спать, целую ее, утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", – рассказал понтифик.