Фитнес-приложение случайно рассекретило военные секреты

Засекреченные военные базы, которые не отображаются на спутниковых картах Google или Apple, отлично просматриваются на карте фитнес-приложения Strava .

В таких местах, как Афганистан, Джибути и Сирия, пользователями приложения являются в основном иностранные военнослужащие

Компания-производитель фитнес-приложения Strava опубликовала карту мира с отмеченными пользователями приложения. Тем самым она рассекретила информацию о местонахождении и укомплектовании военных баз и армейских патрулей нескольких армий мира.

Об этом сообщает The Guardian.

Запущена карта была в ноябре 2017 года. Для ее составления использовались данные с трех миллиардов фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов, утверждают в компании. Однако, Strava использовала, помимо прочих, данные с фитнес-трекеров военных, находящихся на активном дежурстве.

На прошлых выходных военные аналитики заметили, что карта достаточно подробно раскрывает чрезвычайно важную информацию о подмножестве пользователей приложения: военнослужащих на действительной службе. Как заявил аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер, на карте Strava “ясно видно положение на карте и структура американских баз“.

Читай также: Великобритания строит радиорадар на случай агрессии РФ

В таких местах, как Афганистан, Джибути и Сирия, пользователями приложения являются в основном иностранные военнослужащие, что означает, что базы выделяются особо ярко. Например, в провинции Гильменд четко видны местоположения передовых операционных баз, светящиеся на черной карте.

Масштабирование на одной из более крупных баз четко показывает ее внутреннюю планировку, так как передвижения солдат по базе смогли показавать все как это обозначено гусеничными маршрутами бега многочисленных солдат. Сама база не видна на спутниковых картах коммерческих компаний, таких как Карты Google или Карты Apple, но ее можно четко увидеть через Strava.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) 27 января 2018 г.

На карте видны не только американские базы и патрули, но и российские, и турецкие. Другой аналитик, Тобиас Шнайдер, указывает, что по следу фитнес-трекера легко узнается французская база Мадама в Нигере. Также Шнайдер выделяет составленную им на основе данных Strava карту аванпостов вокруг сирийского Мосула.

Как указывают аналитики, американские базы в Сирии дают больше всего следов фитнес-активности. Чуть меньше дают российские, а иранские базы на карте почти отсутствуют.

Читай также: СМИ: Трамп намерен увеличить оборонный бюджет на 13%

В Пентагоне уже отреагировали на эту информацию. В частности представитель оборонного ведомства майор Одрисия Харрис заявила, что на данный момент Министерство обороны изучает ситуацию.

“Министерство обороны очень серьезно относится к подобным случаям и изучает данную ситуацию, чтобы определить, необходимы ли дополнительные указания или подготовка“, - сказала Харрис. От отметила, “в случае необходимости должны быть разработаны дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом“.

Читай также: КНДР на пороге ядерного удара по США – ЦРУ

Напомним, начальник Генштаба Великобритании Ник Картер считает, что Россия может начать глобальную войну в любой момент.