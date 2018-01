Фитнес-приложение случайно рассекретило военные секреты

Компания-производитель фитнес-приложения Strava опубликовала карту мира с отмеченными пользователями приложения. Тем самым она рассекретила информацию о местонахождении и укомплектовании военных баз и армейских патрулей нескольких армий мира.

Об этом сообщает The Guardian.

Запущена карта была в ноябре 2017 года. Для ее составления использовались данные с трех миллиардов фитнес-браслетов, смартфонов и других гаджетов, утверждают в компании. Однако, Strava использовала, помимо прочих, данные с фитнес-трекеров военных, находящихся на активном дежурстве.

На прошлых выходных военные аналитики заметили, что карта достаточно подробно раскрывает чрезвычайно важную информацию о подмножестве пользователей приложения: военнослужащих на действительной службе. Как заявил аналитик Объединенного института анализа конфликтов Нейтен Рузер, на карте Strava “ясно видно положение на карте и структура американских баз“.

В таких местах, как Афганистан, Джибути и Сирия, пользователями приложения являются в основном иностранные военнослужащие, что означает, что базы выделяются особо ярко. Например, в провинции Гильменд четко видны местоположения передовых операционных баз, светящиеся на черной карте.

Масштабирование на одной из более крупных баз четко показывает ее внутреннюю планировку, так как передвижения солдат по базе смогли показавать все как это обозначено гусеничными маршрутами бега многочисленных солдат. Сама база не видна на спутниковых картах коммерческих компаний, таких как Карты Google или Карты Apple, но ее можно четко увидеть через Strava.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq