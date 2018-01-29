В Индии автобус рухнул в реку: 10 погибших

Местные жители сами начали спасательную операцию. А затем выразили недовольство поздним приездом полиции и спасателей, забросав их камнями.

Пока неизвестно, сколько пассажиров находилось в автобусе India Today

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал в реку. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает India Today.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, семеро были спасены. Сам автобус был рассчитан на 42 человека, но пока неизвестно, сколько именно пассажиров в нем находилось.

Отмечается, что местные жители сами начали спасательную операцию. А затем выразили недовольство поздним приездом полиции и спасателей, забросав их камнями. Некоторые машины были подожжены.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 января в Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус. В аварии пострадали 12 человек, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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