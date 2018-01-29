Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Индии автобус рухнул в реку: 10 погибших

Комментариев: 0
Местные жители сами начали спасательную операцию. А затем выразили недовольство поздним приездом полиции и спасателей, забросав их камнями.
Пока неизвестно, сколько пассажиров находилось в автобусе
Пока неизвестно, сколько пассажиров находилось в автобусе
India Today

В индийском штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал в реку. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает India Today.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 10 человек, семеро были спасены. Сам автобус был рассчитан на 42 человека, но пока неизвестно, сколько именно пассажиров в нем находилось.

Отмечается, что местные жители сами начали спасательную операцию. А затем выразили недовольство поздним приездом полиции и спасателей, забросав их камнями. Некоторые машины были подожжены.

Как сообщал Корреспондент.net, 24 января в Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус. В аварии пострадали 12 человек, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Крыму в ДТП разорвало на части легковушку, трое погибших

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Индия, авария, автобус, погибли, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь