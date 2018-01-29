Кремль: Ряд позиций по Донбассу совпадает с США

Помощник президента России Владислав Сурков оценил новый пакет предложений Вашингтона по Донбассу как вполне реализуемый, пообещав его изучить.

Мнения России и США по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе совпадают по ряду параметров. Об этом в понедельник, 29 января, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Сурков уже делал заявление, в котором сказал, что по каким-то параметрам можно отфиксировать совпадение мнений. Сурков сказал уже, что предстоит проанализировать ряд предложений, которые были озвучены Соединенными Штатами. Наверное, больше добавить нечего к тому, что заявлял уже сам Сурков", – отметил Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что новый вариант миротворческой миссии ООН на Донбассе выглядит реализуемым. По его словам, в Москве внимательно изучат предложения Вашингтона и своевременно дадут ответ.

В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что диалог с РФ по Донбассу очень важен, поскольку эта страна "играет ключевую роль в этом конфликте".