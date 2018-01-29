В Лондоне требовали забрать у России ЧМ-2018

Акцию провели перед зданием посольства РФ в Лондоне.

Читай также: Украина договаривается о бойкоте ЧМ-2018 - Климкин

Проведение финальной части Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории России кроме украинцев планируют бойкотировать также представители многих других стран. К международной кампании “Отфутболим диктатора - остановим Путина!“ присоединился накануне Лондон - перед зданием посольства РФ в столице Великобритании провели пикет. Об этом сообщили во Всемирном движения патриотов Украины, передает Укринформ.

“Мы требуем забрать у России чемпионат мира по футболу. Решение ФИФА провести чемпионат мира было куплено коррупционным режимом за кровавые деньги“, - отметили участники акции.

Граждане сравнивали диктатуру Путина в фашизмом Гитлера ukrinform.ru

Люди требовали от Путина прекратить войну ukrinform.ru

Митингующие утверждали, что решение ФИФА куплено Россией за "кровавые деньги" ukrinform.ru

Протестующие в Лондоне также требовали от Путина прекратить войну и убираться с украинской земли.

Протест в Лондоні: No FIFA World Cup 2018 in Russia! 0:00 / 01:29

Стоит отметить, что манифестации против проведения в России чемпионата мира по футболу, а также с требованием к Путину прекратить войну против Украины уже прошли во многих странах мира.

Как сообщалось 23 января, в РФ из-за ЧМ-2018 ряд предприятий понесут многомиллионные убытки.