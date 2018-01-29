В Лондоне требовали забрать у России ЧМ-2018
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Проведение финальной части Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории России кроме украинцев планируют бойкотировать также представители многих других стран. К международной кампании “Отфутболим диктатора - остановим Путина!“ присоединился накануне Лондон - перед зданием посольства РФ в столице Великобритании провели пикет. Об этом сообщили во Всемирном движения патриотов Украины, передает Укринформ.
“Мы требуем забрать у России чемпионат мира по футболу. Решение ФИФА провести чемпионат мира было куплено коррупционным режимом за кровавые деньги“, - отметили участники акции.
Протестующие в Лондоне также требовали от Путина прекратить войну и убираться с украинской земли.
Стоит отметить, что манифестации против проведения в России чемпионата мира по футболу, а также с требованием к Путину прекратить войну против Украины уже прошли во многих странах мира.
Как сообщалось 23 января, в РФ из-за ЧМ-2018 ряд предприятий понесут многомиллионные убытки.