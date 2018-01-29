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В Лондоне требовали забрать у России ЧМ-2018

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Акцию провели перед зданием посольства РФ в Лондоне.
"Крым - это Украина", - напомнили европейцам и российским дипломатам
"Крым - это Украина", - напомнили европейцам и российским дипломатам
ukrinform.ru

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Проведение финальной части Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории России кроме украинцев планируют бойкотировать также представители многих других стран. К международной кампании “Отфутболим диктатора - остановим Путина!“ присоединился накануне Лондон - перед зданием посольства РФ в столице Великобритании провели пикет. Об этом сообщили во Всемирном движения патриотов Украины, передает Укринформ.

“Мы требуем забрать у России чемпионат мира по футболу. Решение ФИФА провести чемпионат мира было куплено коррупционным режимом за кровавые деньги“, - отметили участники акции.

Граждане сравнивали диктатуру Путина в фашизмом Гитлера
Граждане сравнивали диктатуру Путина в фашизмом Гитлера
ukrinform.ru

Люди требовали от Путина прекратить войну
Люди требовали от Путина прекратить войну
ukrinform.ru

Митингующие утверждали, что решение ФИФА куплено Россией за
Митингующие утверждали, что решение ФИФА куплено Россией за "кровавые деньги"
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Протестующие в Лондоне также требовали от Путина прекратить войну и убираться с украинской земли. 

Протест в Лондоні: No FIFA World Cup 2018 in Russia!
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Стоит отметить, что манифестации против проведения в России чемпионата мира по футболу, а также с требованием к Путину прекратить войну против Украины уже прошли во многих странах мира.

 

Как сообщалось 23 января, в РФ из-за ЧМ-2018 ряд предприятий понесут многомиллионные убытки.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Россия, Путин, Лондон, бойкот, ФИФА, FIFA, World Cup 2018
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Комментариев (1)
Глод    29.01.2018, 13:46
Оценка:  0
Глод
Уже поздно.
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