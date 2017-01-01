В РФ отобрали жилье у спецназовца, воевавшего с коллекторами в экзоскелете

В России спецназовец Антон Мальцев, воевавший за квартиру с коллекторами, облачившись в экзоскелет, лишился жилья в счет оплаты долга по ипотеке.

В России ветеран ГРУ и СОБР Антон Мальцев, превративший однокомнатную квартиру в Подмосковье в бункер и воевавший за нее с коллекторами, облачившись в экзоскелет, лишился жилья в счет оплаты долга по ипотеке. Об этом в понедельник, 29 января, пишет Life.

Так, в квартиру якобы уже вселились новые жильцы. В ходе ремонта они обнаружили еще один "схрон" с оружием Мальцева, который не удалось найти оперативникам МВД и взрывотехникам ФСБ РФ при обыске. В тайнике, по данным СМИ, находились легальные стволы, дымовые шашки и другое оружие.

"В 2008 году Мальцев взял "однушку" в валютную ипотеку, но из-за скачков доллара цена с 3 млн взлетела в два раза. В 2015 представители Росбанка и приставы пришли, чтобы выселить Мальцева из квартиры, но не смогли вскрыть дверь даже болгаркой. Тогда приставы решили ломать стену кувалдами. В квартире сработала растяжка с перцовой гранатой, когда им удалось попасть в коридор", – говорится в материале.

Издание сообщает, что в своей квартире Мальцев собрал целую коллекцию различного оружия и врывчатки, а также собственноручно создал экзоскелет из титана и стали, в котором однажды, по словам его адвоката, гнался за коллекторами.

На данный момент Мальцеву провели экспертизу в институте психиатрии им. Сербского. Врачи поставили уникальный диагноз: паранойя, вызванная действиями коллекторских служб.

Напомним, ранее спецназовец РФ проверил на себе действие электрошокера.