Более половины россиян хотят "изолированный" интернет

В том, что развитие интернета как информационного пространства, объединяющего весь мир, скорее вредит российскому обществу уверены 39% респондентов по сравнению с 36% в 2000 году.

За создание независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС выступают 58% россиян, против – 29%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Считают, что такая мера поможет развитию сотрудничества с этими странами 15% опрошенных. Еще 14% уверены, что это будет способствовать свободному общению и свободе слова. Кроме того 12% думают, что это позволит отделиться от Запада, США и НАТО и отсечь пропаганду. А 41% опрошенных опасается ограничения доступа к ресурсам глобального интернета в случае реализации данной инициативы.

На вопрос о том, какое направление развития интернета наиболее полезно российскому обществу, 52% выбрали развитие интернета, объединяющего весь мир, 13% – создание интернета в границах России и еще нескольких государств, 23% – создание интернета только в границах России. Стоит отметить, что чем старше респонденты и чем реже они пользуются интернетом, тем выше среди них процент сторонников изолированного сегмента сети.

В том, что развитие интернета как информационного пространства, объединяющего весь мир, скорее вредит российскому обществу уверены 39% респондентов по сравнению с 36% в 2000 году. Однако 46% россиян считают, что такой путь развития интернета, скорее идет на пользу обществу (64% в 2000 году).

Опрос был проведен 12-13 января 2018 года методом телефонного интервью среди 2 тысяч россиян возрастом от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Напомним, две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги и главные среди них – США, Украина и Европа.