Армия РФ приняла на вооружение новые автоматы

В российской армии приняли на вооружение АК-15 и АЕК-973. Тестирование автоматов было завершено еще осенью прошлого года.

В состав вооружения для сухопутных войск России, помимо автоматов АК-12 и А-545, войдут и АК-15 и АЕК-973. Об этом сообщает Life со ссылкой на Красную звезду.

Отмечается, что четыре автомата – АК-12 (5,45х39 мм), АК-15 (7,62х39 мм), АЕК-971 (5,45х39 мм), АЕК-973 (7,62х39 мм) – проходили опытно-войсковую эксплуатацию с 2011 года. Все этапы тестирования были завершены еще осенью 2017 года, однако о решении принять на вооружение сразу несколько видов стрелкового оружия стало известно только сейчас.

При этом автоматы АК-12 и АК-15 рекомендованы к массовому производству и вооружению общевойсковых подразделений сухопутных войск. Автоматы АЕК будут приняты на вооружение в подразделениях специального назначения.

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Напомним, минувшей осенью Укроборонпром представил собранный в Украине автоматический карабин M4-WAC-47. Производство таких автоматов запланировано вместе со строительством завода боеприпасов в рамках поэтапного перехода Украины на стандарты НАТО.