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Армия РФ приняла на вооружение новые автоматы

Комментариев: 5
В российской армии приняли на вооружение АК-15 и АЕК-973. Тестирование автоматов было завершено еще осенью прошлого года.
Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы
Министерство обороны России решило принять на вооружение новые автоматы
Вести

В состав вооружения для сухопутных войск России, помимо автоматов АК-12 и А-545, войдут и АК-15 и АЕК-973. Об этом сообщает Life со ссылкой на Красную звезду.

Отмечается, что четыре автомата – АК-12 (5,45х39 мм), АК-15 (7,62х39 мм), АЕК-971 (5,45х39 мм), АЕК-973 (7,62х39 мм) – проходили опытно-войсковую эксплуатацию с 2011 года. Все этапы тестирования были завершены еще осенью 2017 года, однако о решении принять на вооружение сразу несколько видов стрелкового оружия стало известно только сейчас.

При этом автоматы АК-12 и АК-15 рекомендованы к массовому производству и вооружению общевойсковых подразделений сухопутных войск. Автоматы АЕК будут приняты на вооружение в подразделениях специального назначения.

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Напомним, минувшей осенью Укроборонпром представил собранный в Украине автоматический карабин M4-WAC-47. Производство таких автоматов запланировано вместе со строительством завода боеприпасов в рамках поэтапного перехода Украины на стандарты НАТО.

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Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, армия, армия России, автомат
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Комментариев (5)
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wnt    29.01.2018, 23:29
Оценка:  0
wnt
и, скорее всего, тестирование происходило на территории двух восточных областей Украины...
Глод    29.01.2018, 23:29
Оценка:  -1
Глод
Испытывать будут на Донбассе?
dvs1977    29.01.2018, 23:29
Оценка:  +2
dvs1977
понятное дело на Донбассе , Сирии за спина женщин и детей....
u_r_all_losers    29.01.2018, 23:30
Оценка:  -8
u_r_all_losers
написано же что испытания проходили с 11 по 17 год и уже завершены.
AloneInNight    30.01.2018, 00:12
Оценка:  +4
AloneInNight
На Донбассе Россия с 14-го воюет и много чего опробует в боевой обстановке
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