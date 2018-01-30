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Освобождение пленных. Волкер передал Суркову список с именами

Комментариев: 1
Спецпредставитель американского Госдепа Курт Волкер передал российской стороне некоторые конкретные имена украинских заложников, которых необходимо освободить.
Волкер прокомментировал обмен пленными на Донбассе
Волкер прокомментировал обмен пленными на Донбассе
Скриншот

Спецпредставитель Госдепа США по украинскому вопросу Курт Волкер во время встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым передал ему имена нескольких украинских заложников для обмена. Об том американский чиновник заявил в понедельник, 29 января, во время телефонного пресс-брифинга, сообщает УНИАН

По его словам, во время встречи стороны обсудили успешный обмен, состоявшийся в конце декабря 2017 года.

"Действительно, я встретился с пятью заложниками, которые были освобождены российской стороной конфликта, когда я находился в Киеве на прошлой неделе, но все еще много заложников содержится. И это важно, чтобы все заложники, связанные с конфликтом, были освобождены", - подчеркнул Волкер.

Он также заявил, что сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены освобожденными заложниками. При этом дипломат сказал, что он не может говорить о конкретных временных рамках следующего обмена или количестве заложников, которых могут обменять.

"Это то, я знаю, над чем идет работа в Трехсторонний контактной группе и в рамках других каналов, но я хочу подчеркнуть, что я поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял к сведению это", - сказал Волкер.

Ранее представитель Госдепартамента заявлял, что российская сторона не делает ничего для прекращения конфликта на востоке Украины.

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Теги: переговоры, Сурков, обмен пленными, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
diver117    30.01.2018, 00:12
Оценка:  0
diver117
А Вова в прошлый раз трындел, что всех обменяют.
Пиндабол ботоксный
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