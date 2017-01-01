В России отпустили всех задержанных на протестах

Всего было задержано 226 человек. В результате составлены 175 протоколов об административных правонарушениях, которые будут направлены для рассмотрения в суды.

Российские правоохранители отпустили всех задержанных накануне на акциях в поддержку Забастовки избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ в понедельник, 29 января.

"В 16 городах Российской Федерации было задержано 266 лиц, которые впоследствии отпущены из органов внутренних дел", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, было составлено 175 протоколов об административных правонарушениях,которые потом будут направлены в суд.

Акции в поддержку Забастовки избирателей оппозиционера Алексея Навального прошли в десятках городах России. В результате были задержаны 350 протестующих, в том числе и сам Навальный. Позже его отпустили, обвинив в нарушении порядка проведения митингов.