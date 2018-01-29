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РФ не против миротворцев на Донбассе – Волкер

Комментариев: 4
Представитель Госдепа Курт Волкер отметил открытость российской стороны по вопросу размещения миротворческого контингента, однако конкретный план выработан не был.
Волкер рассказал о встрече с Сурковым
Волкер рассказал о встрече с Сурковым
Скриншот

Российская сторона согласилась на развертывание миссии миротворцев ООН на Донбассе, в том числе на участке совместной границы с Украиной. Об этом в понедельник, 29 января, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга, сообщает Укринформ.

"Да, есть желание видеть более широкий мандат миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", - заявил Волкер.

По его словам, российская сторона во время переговоров проявила открытость в этом вопросе. Вместе с тем, американский дипломат отметил, что конкретный план по миротворцам обсужден не был.

Говоря о развертывании миротворческой миссии ООН на оккупированной территории на востоке Украины, Волкер также отметил, что российская сторона связывает эту проблему с выполнением Киевом политических пунктов Минских договоренностей.

В свою очередь, напомнил американский дипломат, Украина требует от РФ сначала полного исполнения блока безопасности договоренностей, включая прекращение огня и вывод российских войск с Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции заявлял, что согласен на миротворцев по всему Донбассу.

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Теги: Миротворцы, пресс-брифинг, госдепартамент США, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Kolya1976    29.01.2018, 23:29
Оценка:  +5
Kolya1976
Не проти - але і не за. РФ цю мульку ще довго тягти буде - аби нові санкції не вводили і Хутя встиг себе переобрати.
i-yura0205    29.01.2018, 23:29
Оценка:  +2
i-yura0205
ище чуток санкций и ввх и крым вернет.
ЛюблюУкраину    29.01.2018, 23:29
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
когда пройдут выборы, карлик дрогнет перед санкциями
ЛюблюУкраину    29.01.2018, 23:29
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
как песок сказал только по линии разграничения, а не на украинско- рашенской границе
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