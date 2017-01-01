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Комитет ЕП проголосовал за санкции против Польши

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Комитет Европейского парламента проголосовал за начало процедуры санкций против Польши. За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета.
Комитет ЕП проголосовал за санкции
Комитет ЕП проголосовал за санкции
gettyimages.com

В Европейском парламенте профильный комитет проголосовал за запуск процедуры санкций против Польши. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает польское агентство PAP.

За резолюцию проголосовали 33 членов комитета, 9 были против.

В резолюции комитет приветствуется решение Европейской Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы".

Как сообщалось, Европейская комиссия начала в среду, 20 декабря, процедуру санкций против Польши из-за введения скандальной судебной реформы. Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию.

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Теги: Польша, суд, Евросоюз, санкции, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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