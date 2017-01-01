В горах Австрии застряла сотня туристов из-за сломанного подъемника

В Австрии на горнолыжном курорте Крайшберг произошло ЧП: около ста туристов застряли в горах из-за сломанного подъемника. К операции привлекли три вертолета и горные спасательные команды.

На горнолыжном курорте Крайшберг (Австрия) застряли более сотни отдыхающих из-за сломанного подъемника. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает CTV News.

По данным австрийской полиции, более 100 лыжников застряли на сломавшемся подъемнике в центральной Австрии, их спасают вертолетами.

К операции привлекли три вертолета, горные спасательные команды и другие группы помощи.

Детали инцидента выясняются.

Напомним, в Закарпатской области спасатели нашли пять заблудившихся в горах туристов, в том числе троих иностранцев.