Замглавы ФБР США ушел в отставку после критики Трампа – СМИ

Замглавы Эндрю Маккейб "вынуждено уходит в отставку". Недавно его раскритиковал президент Дональд Трамп за расследование против Хиллари Клинтон.

Первый заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Маккейб недавно подвергся критики со стороны американского президента Дональда Трампа. Между тем, источники издания сообщают, что замглавы ФБР ушел в отставку вынуждено.

В частности, Трамп в своем аккаунте на Twitterрезко раскритиковал работу Маккейба, обвинив его в предвзятости. Президент выражал недовольство тем, как Эндрю Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Вместе с тем, издание утверждает, что официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

Ранее президент написал, что помощницу экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Хуму Абедин следует посадить за сотрудничество иностранными спецагентами.