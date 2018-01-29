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Замглавы ФБР США ушел в отставку после критики Трампа – СМИ

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Замглавы Эндрю Маккейб "вынуждено уходит в отставку". Недавно его раскритиковал президент Дональд Трамп за расследование против Хиллари Клинтон.
Маккейб вынужден уйти в отставку
Маккейб вынужден уйти в отставку
gettyimages.com

Первый заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает CNN, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Маккейб недавно подвергся критики со стороны американского президента Дональда Трампа. Между тем, источники издания сообщают, что замглавы ФБР ушел в отставку вынуждено.

В частности, Трамп в своем аккаунте на Twitterрезко раскритиковал работу Маккейба, обвинив его в предвзятости. Президент выражал недовольство тем, как Эндрю Маккейб проявил себя в расследовании в отношении бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Вместе с тем, издание утверждает, что официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

Ранее президент написал, что помощницу экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Хуму Абедин следует посадить за сотрудничество иностранными спецагентами.

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Теги: Хиллари Клинтон, ФБР, отставка, критика, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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