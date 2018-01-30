Россия перехватила самолет США над Черным морем

В Пентагоне действия российского истребителя назвали небезопасными, так как он был на очень близком расстоянии от американского самолета.

Российский истребитель Су-27 перехватил в небе над Черным морем самолет ЕР-3Е Aries II радиоэлектронной разведки ВМС США, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что днем 29 января дежурные средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

В российском военном ведомстве утверждают, что Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ.

По данным Минобороны РФ, истребитель вернулся на место базирования только после того, как самолет-разведчик США изменил курс полета. Сообщается, что Су-27 действовал без нарушений "в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

В Пентагоне подтвердили информацию о перехвате и назвали его небезопасным. По информации американских военных, Су-27 приблизился к самолету ВМС США на расстояние около полутора метров. Перехват продолжался примерно два часа сорок минут.