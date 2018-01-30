ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших

В полиции указали, что причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек.

Недалеко от столицы Нигерии Абуджа в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 20 человек, сообщает Xinhua.

Отмечается, что авария произошла вечером 28 января. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик.

Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства.

По его словам, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем погибли два человека.