ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших
В полиции указали, что причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек.
Недалеко от столицы Нигерии Абуджа в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 20 человек, сообщает Xinhua.
Отмечается, что авария произошла вечером 28 января. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик.
Как сообщил представитель полиции Умар Ибрахим, причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства.
По его словам, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.
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