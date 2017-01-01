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Госдепартамент: Россия нарушает резолюции по КНДР

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В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва поощряет незаконное поведение Пхеньяна, переправляя северокорейский уголь через свои порты.
Здание Государственного департамента США
Здание Государственного департамента США
АР

В Госдепартаменте США вновь обвинили РФ в нарушении резолюций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Об этом в понедельник, 30 января, написала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт в Twitter.

"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям Совбеза ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", - отметила Науэрт.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Северная Корея поставляла уголь в Южную Корею и Японию через российские порты несмотря на запрет Совета Безопасности ООН. 

Напомним, 22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит новые санкции против Северной Кореи. Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

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Теги: Россия, США, Северная Корея, резолюция, санкции, КНДР, совет безопасности оон
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Источник: korrespondent.net

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