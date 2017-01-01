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Белый дом готов опубликовать "кремлевский доклад"

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Конгресс США уже получил список приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.
Белый дом
Белый дом
АР
 
Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник, 29 января, подтвердила на брифинге ожидаемую публикацию доклада министерства финансов США о санкциях в отношении России.
 
"Мы ожидаем (публикацию - ред.) доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого (дела - ред.)", - отметила Сандерс.
 
Она указала, что именно Минфин США занимается всем, что касается детальных вопросов по докладу.
 
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит так называемый "кремлевский доклад" - список нежелательных лиц из России, в который войдут высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены.
 
Отмечалось, что попадание в перечень не означает автоматического введения санкций против того или иного россиянина, однако увеличивает такой риск в будущем.
 
В РФ обещали не оставить без ответа готовящийся в США список "плохих парней".
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Теги: Россия-США, США, Белый Дом, санкции, список
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Источник: korrespondent.net

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