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"Кремлевский доклад" назвал всех врагами США - Песков

Комментариев: 7
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал список, опубликованный Министерством финансов США, и призвал не давать скоропалительных оценок.
Кремль заявил об "обобщенном подходе" США
Кремль заявил об "обобщенном подходе" США

Российские политики и крупные бизнесмены, включенные в “кремлевский список“ США, де-факто названы врагами этой страны. Об этом во вторник, 30 января, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также попал в опубликованный американцами список, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в списке США находятся “фамилии всех, это такой обобщенный подход“.

“Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США... Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление“, – отметил Песков.

При этом он предостерег от того, чтобы давать оценки этому списку и призвал проанализировать этот документ.

“С одной стороны, в тексте есть огромное количество оговорок относительно того, что никоим образом не является санкциями и ограничениями, а с другой стороны, придание публичности максимально возможному списку всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме наших предприятий, предпринимателям, политикам, членам руководства“, - сказал Песков.

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Напомним, в ночь на 30 января Минфин США опубликовал “кремлевский доклад“ – список лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона. В список вошли 210 человек – 114 политиков и 96 крупных бизнесменов. В документе оказалось все правительство России, включая премьер-министра Дмитрия Медведева и самого Дмитрия Пескова.

Документ был подготовлен в соответствии с законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций“, который был принят в США летом 2017 года.

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Теги: Россия, США, Москва, Путин, Кремль, Песков, кремлевский доклад, санкции
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Комментариев (7)
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wahmurkadurnaya    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +12
wahmurkadurnaya
Карлики тому на весь світ злі, бо почувають себе недооціненими невдахами.
*******    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +10
*******
Хорошо там подгорать начало, теперь "бомбить" их будет, начал Рогозин...
Ехидный    30.01.2018, 13:03
Оценка:  +5
Ехидный
Скоро Вована замочат в сортире и прибегут к америкосам с криком: "Мы уже не такие, давай, снимай санкции!". И те поведутся...
WTF2wtf    30.01.2018, 12:17
Оценка:  +14
WTF2wtf
И самого Дмитрия Навку-Пескова в санкционный список включили?
Дотрынделся.
Жена ему дома закатит ...
Peyot    30.01.2018, 12:17
Оценка:  +12
Peyot
с каждым пакетом санкций вомущение рахи все вялее и унылее. вспомнить первые паркеты - радиоактивный пепел по всему миру тополя искандеры... потом импортозамещение, будем гусей тракторами давить... а сейчас уже как совсем до невнятного мямлянья дошли....
navigator2    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +7
navigator2
я думаю багато хто з наближених до пу..йла подумиває о том щоб його замочити
Peyot    30.01.2018, 13:38
Оценка:  +3
Peyot
да там у них как и положено мордору все темно и запутано... вобще неизвестно кто то рахой правит только карлик толи клоны толи троли из пещер...
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