Родственники жертв MH17 отсудили $400 млн у Гиркина - СМИ

Шанс того, что семьи, потерявшие родных, действительно получат компенсацию, является незначительным.

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Согласно постановлению суда США родственники жертв катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе имеют право на компенсацию в 400 миллионов долларов.

Об этом сообщается в сюжете нидерландской документальной телепрограммы Zembla, передает издание Het Parool.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17.

Американский суд постановил, что ответственность за уничтожение лайнера ЗРК Бук несет “российский офицер“ Игорь Гиркин (известный на Донбассе как Стрелков).

Суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 млн долл – по 20 млн долл каждому. Отмечается, что шанс того, что они действительно получат компенсацию, является незначительным.

Решение суда по выплате компенсаций семьям жертв MH17 zembla.bnnvara.nl

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Сам Гиркин в суд не явился, а в Москве его не нашли по домашнему адресу. Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Но, как пишет издание, скорее всего, этого будет недостаточно, чтобы выплатить истцам такую огромную компенсацию.

Передача о судебном разбирательстве выйдет в эфир 7 марта. О каком именно суде США идет речь – не уточняется.

"Этот случай - он не о деньгах, а о справедливости для семей, для привлечения внимания на мировой арене к этому делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - сказал адвокат родственников Флойд Винсер.

Напомним, в начале января в ГПУ уточнили информацию о списке причастных к катастрофе MH17.

Ранее 14 декабря 2017 года боевики ДНР заявили о готовности передать найденные останки жертв крушения малайзийского Boeing MH17 после официального запроса властей Нидерландов. Также 11 декабря стало известно, что еще один из лидеров боевиков ДНР Игорь Безлер дал показания голландским следователям.