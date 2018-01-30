СМИ: У фигурантов "кремлевского доклада" $386 млрд

Крупные российские бизнесмены из списка Минфина США преимущественно отказываются от комментариев, обещая, что "будут следить за развитием ситуации".

Алексей Мордашов – один из богатейших россиян в списке Минфина США

Все фигуранты “кремлевского доклада“ Минфина США из раздела Олигархи, являются участниками списка Forbes, состояние каждого из которых оценивается более чем в $1 млрд. Об этом во вторник, 30 января, сообщает РБК.

“Это же копипаст списка Forbes. Больше говорить тут нечего, не вижу смысла поддерживать истерию и нагнетание. С юристами этот вопрос пока не обсуждал“, – сказал в комментарии агентству один из фигурантов списка.

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Всего в “кремлевском докладе“ перечислены 96 крупных предпринимателей, в том числе бизнесмены Роман Абрамович, Сулейман Керимов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной акционер Северстали Алексей Мордашов, основатель НОВАТЭКа Леонид Михельсон, владелец АФК Система Владимир Евтушенков, совладелец Альфа-банка Петр Авен и многие другие известные бизнесмены.

Отмечается, что фигуранты списка преимущественно отказываются от комментариев, обещая, что “будут следить за развитием ситуации“.

“Совокупное состояние всех фигурантов раздела Олигархи из “кремлевского доклада“ согласно оценкам Forbes составляет $386,4 млрд“, – говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 30 января Минфин США опубликовал “кремлевский доклад“ – список лиц, приближенных к российскому президенту Владимиру Путину, которые могут попасть под новые санкции Вашингтона. В список вошли 210 человек – 114 политиков и 96 крупных бизнесменов. В документе оказалось все правительство России, включая премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и всех федеральных министров.

Документ был подготовлен в соответствии с законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций“, который был принят в США летом 2017 года.