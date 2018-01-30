Минкульт РФ: Символично, что Смерть Сталина снимали в Киеве

Министр культуры Российской Федерации высказался в соцсети о связи запрещенного в России и некоторых странах СНГ фильма Смерть Сталина и Украины.

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает “символичным“ тот факт, что некоторые сцены фильма Смерть Сталина снимали в Киеве. Об этом он во вторник, 30 января написал в Twitter.

“Как выясняется, английский фильм Смерть Сталина, показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался...в Киеве. Символично“, - написал Мединский.

В чем именно заключается символичность, он не уточнил.

Читай также: Режиссер комедии Смерть Сталина прокомментировал запрет своего фильма в России

Напомним, 23 января Минкульт РФ отобрал ранее выданное прокатное удостоверение фильма Смерть Сталина. Фильм должен был выйти в российских кинотеатрах 25 января. Ранее общественные деятели написали письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором просили временно отозвать прокатное удостоверение у фильма Смерть Сталина.

Несмотря на запрет, один кинотеатр в Москве - Пионер - показал этот фильм. За это в Пионер пришла полиция.