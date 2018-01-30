Унизить: Жириновский назвал цель "кремлевского" доклада США

Жириновский считает, что в качестве ответной меры на публикацию этого списка Москва должна “выбивать козыри у Запада“.

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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал опубликованный Минфином США “кремлевский доклад“ отвратительным.

Об этом сообщает РИА Новости.

“Такие доклады отвратительны, когда не пускают на Евровидение, Олимпийские игры, публикуют доклады, вводят санкции, задерживают журналистов, арестовывают предпринимателей, не пускают депутатов. Это все — унизить, унизить“, - заявил он.

По мнению депутата, “лучше одна война в течение года, чем 30 лет унижения“, но американцы так делают, потому что якобы “воевать они боятся и не умеют“.

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Жириновский считает, что в качестве ответной меры на публикацию этого списка Москва должна “выбивать козыри у Запада“, хотя как именно, он не уточнил. Он ожидает, что ситуация изменится после очередной смены элит в Соединенных Штатах. “Потому что люди, каким бы ни был хорошим президент, всегда хотят свободные выборы и не готовы терпеть власть, которая засиделась“, — отметил российский политик.

Напомним, в ночь на 30 января Минфин опубликовал “так называемый кремлевский список“, в который вошло почти все российское руководство и олигархи, всего более 200 человек: премьер-министр Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, спикеры Госдумы и Совета Федерации, главы Аэрофлота, Ростеха, Росатома и других компаний. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все эти люди де-факто названы врагами США.