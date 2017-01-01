В КНДР откроют участок для одного избирателя из России
В Северной Корее в выборах президента России примет участие один россиянин. Об этом во вторник, 30 января, сообщает посольство России в КНДР.
Для единственного гражданина России, который постоянно проживает в Северной Корее, откроют избирательный участок в столице страны Пхеньяне.
"18 марта Владимир Ли планирует посетить Пхеньян, а точнее – избирательный участок №8163, который будет открыт в Консульском отделе нашей дипмиссии", – говорится в сообщении российского посольства в КНДР.
Как сообщал Корреспондент.net, Россия планирует открыть в Украине лишь три участка для выборов президента РФ. При этом будет увеличено количество избирательных участков в таких сепаратистских анклавах, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье.
Напомним, в 2018 году результаты выборов президента РФ будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма.
Российские власти перенесли выборы президента в 2018 году с 11 на 18 марта – официальную дату аннексии Крыма российскими войсками. Такое решение 15 декабря единогласно принял российский Совет Федерации.